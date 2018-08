Tötungsdelikt in Bilk - 36-Jährige auf offener Straße angegriffen und mit Messer verletzt - Opfer starb in einer Klinik - Täter flüchtig - Mordkommission eingerichtet - Fahndung dauert an

Düsseldorf - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft und Polizei Düsseldorf

Tötungsdelikt in Bilk - 36-Jährige auf offener Straße angegriffen und mit Messer verletzt - Opfer starb in einer Klinik - Täter flüchtig - Mordkommission eingerichtet - Fahndung dauert an

Montag, 20. August 2018, 7.38 Uhr

Ein 44 Jahre alter Mann steht im Verdacht heute Morgen auf der Bachstraße eine 36 Jahre alte Frau angegriffen und mit einem Messer so schwer verletzt zu haben, dass das Opfer nur wenig später an den Verletzungen in einer Klinik starb. Eine Mordkommission wurde eingerichtet. Die Fahndung nach dem Täter dauert an.

Am Montagmorgen alarmierte ein Zeuge die Polizei und berichtete, dass ein Mann auf der Bachstraße eine Frau angegriffen und mit einem Messer attackiert habe. Der Täter flüchtete nach der Tat in Richtung Brunnenstraße. Ein Rettungswagen brachte die lebensgefährlich verletzte 36 Jahre alte Frau in eine Klinik, wo sie trotz aller Bemühungen der Ärzte nicht mehr gerettet werden konnte.

Nach ersten Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass ein 44 Jahre alter Mann für den Tod der Frau verantwortlich sein könnte. Spezialeinheiten wurden angefordert, die in die Wohnung des Verdächtigen an der Brunnenstraße eindrangen, um diesen festzunehmen. In der Wohnung wurde jedoch niemand angetroffen.

Eine Mordkommission "MK Bach" wurde eingerichtet und hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Die intensive Fahndung nach dem 44-jährigen Tatverdächtigen dauert weiterhin an.

