Polizei Düsseldorf / Unterbach - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall ...

Düsseldorf - Unterbach - Pedelecfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Donnerstag, 4. Oktober 2018, 18.30 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Abend in Unterbach wurde ein 80 Jahre alter Pedelecfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden musste.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 29-jähriger Mann aus Hilden mit seinem Fiat die Rothenbergstraße aus Fahrtrichtung Hilden kommend in Fahrtrichtung Unterbach. Er beabsichtigte auf die A 46 in Fahrtrichtung Düsseldorf / Neuss abzubiegen. In Höhe der Fußgängerfurt kollidierte er plötzlich mit einem Pedelecfahrer, der von rechts kommend gegen seinen Wagen fuhr. Der Zweiradfahrer stürzte aufgrund des Zusammenstoßes zu Boden und verletzte sich schwer. Der 80-jährige Düsseldorfer wurde mit einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht.

