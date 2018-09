Polizei Düsseldorf / Unterbach: Radfahrerin bei Verkehrsunfall ...

Unterbach: Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Freitag, 21. September 2018, 17.15 Uhr

Ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge war zur Unfallzeit eine 73 Jahre alte Frau mit einem BMW auf der Gerresheimer Landstraße in Fahrtrichtung Breidenplatz unterwegs. Als sie mit ihrem Wagen nach links in die Dellestraße abbog, kam es zur Kollision mit einer entgegenkommenden Radfahrerin. Die 31-Jährige schleuderte auf die Straße und verletzte sich schwer. Ein Rettungswagen brachte sie in eine Klinik, so sie stationär behandelt wird. Die 73-Jährige erlitt einen Schock. Das angeforderte VU-Team sicherte die Unfallspuren.

