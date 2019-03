Polizei Düsseldorf / Unterrath: 74-jähriger E-Bike-Fahrer bei ...

Unterrath: 74-jähriger E-Bike-Fahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Samstag, 23. März 2019, 16.50 Uhr

Nach ersten Ermittlungen der Polizei war am Samstagnachmittag eine 64 Jahre alte Frau mit ihrem Ford auf der Hamborner Straße in Richtung Unterrather Straße unterwegs. In Höhe der Einmündung zur Beedstraße hielt sie an der dortigen rotlichtzeigenden Ampel an. Als diese Grünlicht zeigte, fuhr die Frau los und erfasste mit ihrem Wagen den E-Bike-Fahrer, der die Straße in Höhe der Fußgängerfurt, nach Angaben eines Zeugen bei Rot, überquerte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Ford. Der 74-Jährige stürzte auf die Fahrbahn. Er verletzte sich und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden, wo er stationär aufgenommen wurde.

