Polizei Düsseldorf / Unterrath - Radfahrerin bei Verkehrsunfall ...

Unterrath - Radfahrerin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Samstag, 9. Juni 2018, 9 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall gestern Morgen in Unterrath wurde eine Radfahrerin schwer verletzt, nachdem sie mit einem Pkw kollidiert war. Sie wurde in eine Klinik gebracht, wo sie sie stationär verblieb.

Zur Unfallzeit befuhr, nach derzeitigen Ermittlungen der Düsseldorfer Polizei, die 57 Jahre alte Frau mit ihrem Fahrrad den Gehweg der Unterrather Straße in Richtung Eckener Straße. Als sie die Hiddenseestraße überqueren wollte, kollidierte sie im Einmündungsbereich mit einem Pkw (BMW) eines 53-Jährigen, der die Hiddenseestraße in Richtung Unterrather Straße befuhr. Durch den Zusammenstoß stürzte die Radfahrerin zu Boden und verletzte sich. Sie wurde mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

