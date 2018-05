Polizei Düsseldorf / Versuchter Raub in Stadtmitte - 94-Jährige ...

Versuchter Raub in Stadtmitte - 94-Jährige leicht verletzt - Polizei sucht Zeugen

Mittwoch, 9. Mai 2018, 13.45 Uhr

Bei einem versuchten Raub in einem Mehrfamilienhaus gestern Nachmittag in Stadtmitte wurde eine 94-jährige Seniorin leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung war nicht erforderlich. Der Täter konnte unerkannt entkommen. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen stand die 94-Jährige mit ihrem Rollator vor ihrem Haus an der Bismarckstraße (ggü. Parkhaus Charlottenstraße) und wollte die Haustür aufschließen, als sich von hinten eine männliche Person näherte. Der Täter schubste die Geschädigte ins Haus und weiter in einen Aufzug. Dort versuchte er ihr die Handtasche von der Schulter zu reißen. Als der Aufzug in der 5. Etage hielt, öffnete ein Nachbar seine Wohnungstür. Daraufhin ließ der Täter von der Geschädigten ab und entfernte sich im Treppenhaus in Richtung Ausgang. Die Frau erlitt einen Schock und leichte Verletzungen. Nachdem sie sich in ihrer Wohnung kurz erholt hatte, verständigte sie die Polizei.

Der Räuber kann nicht beschrieben werden.

Hinweise von Zeugen zu verdächtigen Personen werden erbeten an das Kriminalkommissariat 13 der Düsseldorfer Polizei unter Telefon 0211 - 8700.

