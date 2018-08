Polizei Duisburg / Aldenrade: Fußgänger angefahren

Aldenrade: Fußgänger angefahren

Duisburg - Ein 18-Jähriger befuhr mit seinem Opel die Friedrich-Ebert-Straße (L 1) in Richtung Marxloh und wollte nach links in die Dr.-Hans-Böckler-Straße einbiegen. Aufgrund des Gegenverkehrs musste er im Kreuzungsbereich warten. Als er anschließend abbiegen wollte, stellte er fest, dass der Querverkehr mittlerweile Grünlicht hatte und sich in Bewegung setzte. Deshalb wollte der junge Mann sein Fahrzeug wieder zurücksetzen, um den Kreuzungsbereich frei zu machen. Hierbei übersah er einen 88-jährigen Fußgänger, der auf der Fußgängerfurt bei Grünlicht die Friedrich-Ebert-Straße überqueren wollte. Er wurde vom Pkw des 18-Jährigen erfasst, stürzte zu Boden und geriet unter das Fahrzeug, wobei er sich eine Kopfplatzwunde und Schürfwunden zuzog. Er wurde durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801046 Fax: 0203/2801049