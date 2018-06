Polizei Duisburg / Aldenrade: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten ...

Aldenrade: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten nach Schildkrötenbiss

Duisburg - Am Samstag (9. Juni) kam es gegen 17.30 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße, kurz vor der Kurfürstenstraße, zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Eine 53-Jährige befuhr mit ihrem Renault den linken Fahrstreifen in Richtung Marxloh, als sie plötzlich einen Schmerz im rechten Arm verspürte. Sie traute ihren Augen nicht, als sie feststellte, dass sie gerade von einer Schildkröte gebissen wurde. Hierdurch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und fuhr auf einen vor ihr fahrenden Pkw auf, der von einem 43-Jährigen geführt wurde. Beide wurden leicht verletzt und vor Ort durch Sanitäter eines angeforderten Rettungswagens versorgt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden, die auf insgesamt circa 10.000 EUR geschätzt werden. Die Schildkröte überstand den Aufprall unverletzt. Die Frau konnte sich nicht erklären, wie sich der gepanzerte Zeitgenosse Zutritt zu ihrem Pkw verschafft hatte. Das Reptil musste zunächst mit zur Polizeiwache und wurde dort von Mitarbeitern des Tierheims abgeholt.

