Polizei Duisburg / Aldenrade: Wohnungseinbruch - Polizei bittet ...

Aldenrade: Wohnungseinbruch - Polizei bittet um Hinweise

Duisburg - Am Dienstag (02. Oktober) verließ ein Mieter zwischen 17:00 Uhr - 22:10 Uhr seine Wohnung im 2. OG eines Mehrfamilienhauses auf der Dittfeldstraße. Die Diebe veschafften sich in dieser Zeit über das Flachdach eines vorgelagerten Kiosks mittels einer Leiter Zugang zu dem Balkon des Duisburgers. Vom Balkon aus gelangten sie über das Schlafzimmer in die verschlossene Wohnung und erbeuteten Schmuck und Bargeld. Im Anschluss seilten sie sich aus der Küche mittels eines mitgeführten Seiles circa 8 - 10 Meter ab und flüchteten in unbekannte Richtung.

Das Kriminalkommissariat 14 bittet in dem Fall um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu den Tatverdächtigen und dem Tatgeschehen machen können, melden sich bitte telefonisch unter der 0203-280-0.

