Polizei Duisburg / Aldenrade: Zwei Verletzte nach ...

Aldenrade: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Duisburg - Beim Abbiegen von der Dr.-Hans-Boeckler-Straße nach rechts in die Heinestraße ist am 24.Mai gegen 14:35 Uhr, die 19jährige Fahrerin eines VW Polo auf die Gegenfahrbahn geraten. Dabei stieß sie frontal mit dem entgegenkommenden 47jährigen Fahrer eines Audi zusammen. Beide Fahrer wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und kamen zur stationären Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Für die Dauer der Unfallaufnahme konnte der Verkehr über die Dr.-Hans-Boeckler-Straße nur einspurig fließen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von etwa 22.000 Euro.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801046 Fax: 0203/2801049