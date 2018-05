Polizei Duisburg / Alkoholisierter Radfahrer begeht Unfallflucht

Alkoholisierter Radfahrer begeht Unfallflucht

Duisburg - In der Nacht (31.05.2018), gegen 00:19 Uhr, beobachteten Zeugen auf der Rheinpreußenstr. in Homberg einen Radfahrer, der scheinbar stark betrunken mit seinem Rad stürzte und dabei zwei geparkte Pkw (VW-Golf und Ford Ka) beschädigte. Obwohl die Zeugen den Radfahrer auf den Vorfall ansprachen, setzte er sich wieder auf sein Fahrrad und flüchtete von der Unfallstelle. Er konnte im Rahmen der Absuche des Nahbereichs auf der Lauerstr. von der Polizei entdeckt werden, als er sich mit seinem Rad in einem Gebüsch versteckt hielt. Dem 53-jährigen Duisburger wurde eine Blutprobe entnommen und gegen ihn wird eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Verkehrsunfallflucht erstattet.

