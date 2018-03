Polizei Duisburg / Alt-Hamborn: Fußgänger beim Abbiegen übersehen

Alt-Hamborn: Fußgänger beim Abbiegen übersehen

Duisburg - Die tiefstehende Sonne hat gestern Morgen (20. März, 9:50 Uhr) eine Autofahrerin beim Abbiegen von der Duisburger auf die Schreckerstraße so geblendet, dass die 65-Jährige einen Fußgänger übersah. Der 78-Jährige, der die Straße bei Grün überquerte, verletzte sich am Kopf und klagte über Schmerzen an der Schulter. Er ließ sich ambulant im Krankenhaus behandeln. Der Sachschaden am roten Nissan Micra beläuft sich auf rund 250 Euro.

