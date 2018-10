Polizei Duisburg / Alt-Hamborn: Seniorin angefahren und ...

Alt-Hamborn: Seniorin angefahren und geflüchtet - Zeugenhinweise gesucht

Duisburg - Ein Radfahrer stieß am Mittwoch (17. Oktober) um 15:11 Uhr auf der Jägerstraße in Höhe der Hausnummer 57 mit einer 80-Jährigen Fußgängerin zusammen, die stürzte und einen Beinbruch erlitt. Der Mann blieb nach Zeugenangaben zunächst noch an der Unfallstelle stehen, um sich dann über die Jägerstraße fußläufig in Richtung Hamborner Altmarkt zu entfernen. Währenddessen erschien eine weitere männliche Person, die sich mit dem Fahrrad von der Örtlichkeit in Richtung Reichenberger Straße entfernte. Der Radfahrer war circa 1,70m groß, circa 25 Jahre alt, hatte eine kräftige Statur und trug einen Schnauzbart. Er war bekleidet mit einer braunen Lederjacke und einem Basecap. Das genutzte Herrenrad hatte eine blaue Farbe. Die verletzte Duisburgerin wurde in einem örtlichen Krankenhaus stationär aufgenommen.

Das Verkehrskommissariat 21 bittet um Hinweise. Zeugen, die genauere Angaben zu dem Radfahrer, der zweiten Person und dem Verbleib des Fahrrades machen können, melden sich bitte telefonisch unter der 0203-280-0.

