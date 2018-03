Polizei Duisburg / Alt-Hamborn: Trickdieb springt bei Flucht vom ...

Alt-Hamborn: Trickdieb springt bei Flucht vom Dach - beide Beine in Gips

Duisburg - Ein Trickdieb ist am Samstag (3. März) um 10:35 Uhr bei seiner Flucht vom Vordach einer Bank auf der Alleestraße gesprungen und hat sich beide Beine verletzt. Er liegt jetzt eingegipst im Justizkrankenhaus. Der 49-Jährige zuvor einem Senioren, der kurz zuvor Geld am Automaten abgeholt hat, auf der Kolpingstraße Rückenschmerzen vorgegaukelt. Er stütze sich am Oberkörper des 83-Jährigem ab und nahm sich mit einem Griff in seine Jackentasche Geldscheine heraus. Der Bestohlene bemerkte das sofort und machte durch laute Hilferufe Zeugen aufmerksam. Diese alarmierten die Polizei und verfolgten den Dieb, bis er dann schlussendlich vom Vordach sprang und sich verletzte. Bei seiner Durchsuchung fanden die Beamten außerdem ein gestohlenes Handy und stellten es sicher. Der Mann hat keinen festen Wohnsitz in Deutschland und muss sich jetzt in seinem Krankenbett mit einem Verfahren wegen des Diebstahls auseinandersetzen.

