Polizei Duisburg / Alt-Homberg: Dementer Senior vermisst

Alt-Homberg: Dementer Senior vermisst

Duisburg - Die Polizei Duisburg bittet die Bevölkerung um Hilfe: Seit gestern (19. August) wird der 76-jährige Hans-Peter B. aus Homberg vermisst. Er wurde zuletzt gegen 15.30 Uhr in seiner Wohnung an der Johannisstraße gesehen. Die Polizei erhielt heute Morgen Kenntnis: Bisherige Suchmaßnahmen, unter anderem mit Polizeihunden - verliefen negativ. Hans-Peter B. ist etwa 1,70 Meter groß und hat graue Haare und eine Stirnglatze. Er trägt ein blaues T-Shirt, eine blaue Hose und Schlappen. Der Senior ist dement und orientierungslos, aber gern mit Bus und Bahn unterwegs. Wer Hans-Peter B. erkennt, meldet sich bitte telefonisch bei der Polizei Duisburg oder bei jeder anderen Polizeidienststelle. Hinweise: 0203 280-0 oder per Notruf unter 110.

