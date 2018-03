Polizei Duisburg / Alt-Homberg: Zeugen für Kiosk-Raub gesucht

Alt-Homberg: Zeugen für Kiosk-Raub gesucht

Duisburg - Am Samstag (4. März) gegen 18:15 Uhr bedrohte ein Unbekannter den Mitarbeiter eines Kiosks mit Verkaufsraum auf der Duisburger Straße mit einem Messer. Er stieß den 72-Jährigen zu Boden, nahm sich Geld aus der Kasse und rannte davon. Ein Zeuge beobachtete noch, wie der Mann in die Marktstraße und weiter in Richtung Bruchstraße lief. Der Räuber ist circa 1,80 Meter groß, trug eine schwarze Hose sowie eine schwarze Jacke und hatte eine graue Kapuze über den Kopf gezogen. Der Senior verletzte sich bei dem Sturz leicht, lehnte aber eine Behandlung durch Rettungssanitäter ab. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280-0 entgegen.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801041 Fax: 0203/2801049