Polizei Duisburg / Altstadt: erfolgreiche Verkehrskontrolle - ...

Altstadt: erfolgreiche Verkehrskontrolle - Polizisten blieben hartnäckig

Duisburg - Den "richtigen Riecher" hatten Beamte der Duisburger Bereitschaftspolizei, die am Donnerstag (18. Oktober) gegen 09:15 Uhr einen Opel Corsa mit niederländischer Zulassung im Bereich der Vulkanstraße kontrollierten. Da der Fahrzeugführer weder einen Führerschein, noch einen Personalausweis dabei hatte, schauten die Polizisten genauer hin. Eine Überprüfung der angegebenen Personalien des 39-Jährigen ergab, dass er gar keine Fahrerlaubnis hat. Bei einem anschließenden Abgleich der Fahrzeug-Identifizierungsnummer mit dem angebrachten Kennzeichen stellten sie fest, dass das angebrachte Nummernschild eigentlich an einem Bmw angebracht sein müsste und nicht an einem Opel. Nachdem sie die Kennzeichen sichergestellt hatten und ihm die Weiterfahrt untersagten, nahmen die Beamten den Neusser zu einer erkennungsdienstlichen Behandlung auf die Wache. Erst als seine Identität zweifelsfrei feststand, durfte er wieder gehen. Ihn erwartet ein Strafverfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

