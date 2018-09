Polizei Duisburg / Altstadt: Handydiebe wehren sich bei der Flucht

Altstadt: Handydiebe wehren sich bei der Flucht

Duisburg - Am Donnerstag (20. September, 13 Uhr) hat eine Mitarbeiterin eines Handyladens an der Kuhstraße die Polizei alarmiert: Ein Junge hatte an der Eingangstür des Ladens "Schmiere" gestanden, während ein zweiter sich zwei Handys aus der Auslage griff und rausrannte. Ein Passant versuchte einen der Diebe zu schnappen. Dieser schlug allerdings um sich und floh. Der Jüngere ist circa zehn bis zwölf Jahre alt, 1,40 Meter groß, hat schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Der Ältere ist rund 15 Jahre alt, 1,65 Meter groß und hat kurze dunkle Haare. Die Polizei bittet den Passanten und weitere Zeugen sich beim KK 13 unter 0203 230-0 zu melden.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801046 Fax: 0203/2801049