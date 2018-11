Polizei Duisburg / Altstadt: Junge schubst Mädchen auf Gleise

Altstadt: Junge schubst Mädchen auf Gleise

Duisburg - Ein unbekannter Junge hat am Montag (19. November, 13:40 Uhr) am U-Bahnhof am König-Heinrich-Platz ein Mädchen ins Gleisbett geschubst. Die Zehnjährige verletzte sich nicht und konnte selber wieder auf den Bahnsteig klettern. Die U-Bahn fuhr circa eine Minute später dort entlang. Das Mädchen berichtete, dass dieser Junge sie vor einer Woche dort schon beleidigt habe. Sie hatte sich bei einer Angestellten der DVG Hilfe geholt. Zeugenhinweise nimmt das KK 36 unter 0203 280-0 entgegen.

