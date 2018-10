Polizei Duisburg / Altstadt: Lkw erfasst Radfahrer - Zeugen gesucht

Altstadt: Lkw erfasst Radfahrer - Zeugen gesucht

Duisburg - Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall zwischen einem Lkw und einem Radfahrer am Montag (8. Oktober) um 13:30 Uhr auf der Kardinal-Galen-Straße. Der Zweiradfahrer soll sich an der Kreuzung mit der Mainstraße zwischen bei Rotlicht wartenden Fahrzeugen bewegt haben. Ein Lkw-Fahrer (56) fuhr an und sein Lastwagen erfasste und überrollte ihn. Dabei verletzte sich der 62-Jährige. Er kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Hinweise zum Unfallhergang nimmt das Verkehrskommissariat 22 unter 0203 280-0 entgegen.

