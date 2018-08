Polizei Duisburg / An Ampel aufgefahren

An Ampel aufgefahren

Duisburg-Mündelheim - Am Freitag, 17.08.2018, gegen 13:50 Uhr, befuhr eine 56-jährige Pkw-Fahrerin die Krefelder Straße in Richtung Krefeld. An der Kreuzung Am Heidberg musste sie verkehrsbedingt anhalten, da die Ampel auf Rot umschaltete. Hierbei fuhr eine hinter ihr fahrende 52-jährige mit ihrem Pkw auf. Beide Fahrerinnen wurden durch die Wucht der Kollision verletzt und mussten zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäusern verbracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in einer Höhe von schätzungsweise rund 10.000 Euro. Während der unfallbedingt rund zweistündigen Sperrung der Fahrbahn kam es zu einem erheblichen Rückstau sowie zu Verkehrsbehinderungen im Umfeld. Durch die Polizei wurden Verkehrsregelungsmaßnahmen durchgeführt.

