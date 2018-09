Polizei Duisburg / Auto fliegt durch die Luft-Insassen flüchten

Auto fliegt durch die Luft-Insassen flüchten

Duisburg Hochfeld - In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr ein 21-jähriger Niederländer mit seinem schwarzen BMW der 3-er Reihe die Rudolf-Schock-Str. in Hochfeld in Richtung Sedanstr. mit überhöhter Geschwindigkeit. Dabei bemerkte er zu spät, dass die Straße an der Einmündung der Sedanstr. endet. Trotz Abbremsen schoss der Wagen über Bordstein und Gehweg, hob ab und schlug erst ca. 12 Meter weiter wieder auf dem Boden der dortigen Grünfläche auf. Das Auto überschlug sich, rutschte weiter und blieb schließlich ca. 29 Meter weit von der Straße entfernt völlig zerstört auf dem Dach liegen. Die insgesamt drei holländischen Insassen konnten sich aus dem Wrack befreien, montierten die Kennzeichen ab und flüchteten unerkannt. Erst einige Stunden später wurde das Wrack von einem Anwohner entdeckt. Während der polizeilichen Unfallaufnahme erschienen dann die drei Insassen wieder an der Unfallstelle. Wie durch ein Wunder wurde lediglich ein Mitfahrer leicht verletzt. Da der Fahrer vermutlich unter dem Einfluss von Drogen stand, wurde ihm eine Blutprobe entnommen; der Führerschein wurde sichergestellt. Der Sachschaden wird auf ca. 11.000EUR geschätzt.

