Polizei Duisburg / Baerl: Autos geknackt

Baerl: Autos geknackt

Duisburg - In der Zeit von Freitag (24. August, 17 Uhr) bis gestern Morgen (27: August, 6:15 Uhr) haben Unbekannte vier Fahrzeuge auf einem Firmengelände an der Elisenstraße aufgebrochen. Die Täter bohrten bei vier Fahrzeugen - drei weißen Sprintern von Mercedes und einem weißen VW Crafter - das Schloss an der Fahrertür und am Kofferraum auf. Was die Diebe genau gestohlen haben, ist bislang noch unklar. Der Sachschaden beträgt mindestens 2.000 Euro. Das zuständige Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die am vergangenen Wochenende verdächtige Personen beobachtet haben, melden sich bitte telefonisch beim KK 35 unter 0203 280-0.

