Polizei Duisburg / Bergheim - Kradfahrer verletzt sich bei ...

Bergheim - Kradfahrer verletzt sich bei Unfall schwer

Duisburg - Am Abend des 23. November 2018 wendete ein 36-jähriger Fahrzeugführer seinen VW-Bus auf der Essenberger Straße in Höhe des Businesspark. Ein 54-jähriger Kradfahrer befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seiner Yamaha die Essenberger Straße in Fahrtrichtung Asterlager Straße und konnte dem, im Wendevorgang befindlichen, VW-Bus nicht mehr rechtzeitig ausweichen. Durch den Aufprall stürzte der Kradfahrer in den Graben der Essenberger Straße und zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde durch einen Notarzt vor Ort behandelt und anschließend mit einem Rettungswagen der Duisburger Feuerwehr in ein hiesiges Krankenhaus eingeliefert, wo er stationär verblieb. Die Einmündung wurde für die Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Beide Fahrzeug waren nicht fahrbereit und wurden durch die Polizei sichergestellt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro.

