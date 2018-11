Polizei Duisburg / Bergheim: Unbekannte fährt Jugendlichen an

Bergheim: Unbekannte fährt Jugendlichen an

Duisburg - Eine bislang unbekannte Fahrerin hat am gestrigen Montag (5. November, 8:15 Uhr) auf dem Paschaker das Rad eines Jugendlichen touchiert, der auf Höhe der Schule die Straße überqueren wollte. Der 15-Jährige stürzte und verletzte sich am Fuß. Die Fahrerin erkundigte sich zunächst bei dem Jugendlichen nach seinem Gesundheitszustand, fuhr dann aber weiter, ohne Angaben zu ihrer Person zu machen. Das zuständige Verkehrskommissariat 21 bittet die unbekannte Frau, die mit einem silbernen Auto unterwegs war, sich zu melden. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben machen können, wenden ebenfalls unter der Rufnummer 0203 280-0 an die Polizei.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801045 Fax: 0203/2801049