Polizei Duisburg / Bottrop/Duisburg: Räuber kamen mit ...

Bottrop/Duisburg: Räuber kamen mit Golfschläger - Untersuchungshaft

Duisburg - Zwei Männer kamen am 20.10.2018 um 00.10 h in die Spielhalle an der Prosperstraße und bedrohten die Angestellte mit einem Golfschläger. Zudem schlug einer mit dem Golfschläger auf Monitore ein. Die Täter nahmen neben den Tageseinnahmen noch Teile der Überwachungsanlage mit und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Zeugen berichteten, dass im Umfeld ein silberner Mercedes aufgefallen sei. Nur einen Tag später gab es in Duisburg einen ähnlichen Überfall. Hier hielten zwei maskierte Männer in der Nacht ein Messer in einer Spielhalle vor und hatten ebenfalls einen Golfschläger dabei. Auch hier flüchteten sie mit einem silbernen Auto. Die Ermittler aus Recklinghausen und Duisburg tauschten die Informationen über die Überfälle aus und konnten Spuren zusammenführen. Mit diesen Erkenntnissen wurden zwei Tatverdächtige wenige Tage später in Düsseldorf in einem silbernen Mercedes kontrolliert und überprüft. Im Auto fanden die Polizisten neben verschiedenen Autokennzeichen auch noch den Golfschläger und Sturmhauben. Die beiden Männer, ein 28-Jähriger aus Duisburg und ein 19-Jähriger aus Gelsenkirchen, wurden festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen erließ ein Richter Untersuchungshaftbefehl. Die Ermittlungen gegen das Duo dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen Ramona Hörst Telefon: 02361/55-1032 E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de www.polizei.nrw.de

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801046 Fax: 0203/2801049