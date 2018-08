Polizei Duisburg / Brand von Heuballen

Brand von Heuballen

Duisburg-Baerl/Binsheim - Am Samstag, 25.08.2018, gegen 01:17 Uhr, gerieten aus bisher unbekannten Gründen eine Vielzahl von gestapelten Heuballen auf einem Feld an der Binsheimer Straße in Brand. Die Löscharbeiten der Feuerwehr gestalteten sich aufwändig und dauerten bis in die Morgenstunden. Nach dem derzeitigem Stand der Ermittlungen wird jedoch von Brandstiftung ausgegangen. Die Höhe des Sachschadens konnte noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch im fünfstelligen Bereich liegen. Zeugen werden gebeten, sich unter 0203/280-0 bei der Polizei Duisburg zu melden.

