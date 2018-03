Polizei Duisburg / Buchholz: Radfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Buchholz: Radfahrer gestürzt - Zeugen gesucht

Duisburg - Bereits am 15. März stürzte ein 58 Jahre alter Radfahrer an der Kreuzung Tiroler Str./Grazer Straße.Ein unbekannter Autofahrer hatte ihm die Vorfahrt genommen und er konnte bei der notwendigen Vollbremsung einen Sturz nicht vermeiden. Eine Untersuchung im Krankenhaus ergab eine Fraktur der rechten Handwurzel. Am Fahrrad war nur das Licht kaputt. Es ging alles so schnell, dass der Radfahrer sich weder Fahrzeug noch Fahrer merken konnte. Vielleicht haben Zeugen den Vorfall beobachtet, der Radler trug einen Radhelm und eine Warnweste. Melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 2800 beim Verkehrskommissariat22.

