Polizei Duisburg / Dellviertel: Beziehungsstreit endet mit ...

Dellviertel: Beziehungsstreit endet mit Platzwunden und Blechschaden

Duisburg - Eine 42-jährige Frau ist gestern (16. August, 19:30 Uhr) auf der Tiergartenstraße mit ihrem silbernen Mercedes gegen einen geparkten ebenfalls silbernen Mercedes gefahren. Ihr Ex-Freund (36) und seine neue Freundin (35) stiegen aus und schlugen der Frau ins Gesicht. Anschließend floh der Mann und ließ das streitende Duo zurück. Die inzwischen eingetroffenen Polizisten trennten die beiden. Bei der Unfallaufnahme und den Vernehmungen fanden die Beamten heraus, dass es sich um einen Beziehungsstreit handelt. Zuvor war das Trio schon vor einem Dönerimbiss an der Wanheimerstraße aneinander geraten. Die 42-Jährige hatte sich dabei am Unterarm verletzt. Sie ließ sich nach der zweiten Auseinandersetzung mit Platzwunden am Kopf im Krankenhaus behandeln.

