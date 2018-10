Polizei Duisburg / Dellviertel: Verkehrsunfall mit ...

Dellviertel: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verursacher fuhr weiter

Duisburg - Am Freitag (28. September) befuhr gegen 15:00 Uhr ein mit vier Personen besetzter, schwarzer VW Golf (IV) die Friedrich-Wilhelm-Straße in Richtung Hauptbahnhof. Im Kreuzungsbereich zur Düsseldorfer Straße bog ein schwarzer Pkw aus der Düsseldorfer Straße nach rechts in die Friedrich-Wilhelm-Straße ab und überholte dabei einen Bus. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich der Fahrer des schwarzen Golfs nach links aus und kollidierte mit einer Laterne. Der schwarze Pkw fuhr weiter. Drei der Fahrzeuginsassen des Golf mussten im Krankenhaus behandelt werden.

Das flüchtige Fahrzeug kann mitsamt der Insassen wie folgt beschrieben werden: -schwarzer / grauer Pkw der Marke Toyota // -Fahrerin mit kurzen, blonden Haaren // -40 - 50 Jahre alt // -Mann als Beifahrer

Da für mindestens eine Fahrtrichtung die Ampel Rotlicht angezeigt haben muss, bittet das Verkehrskommissariat 22 in dem Fall um Hinweise. Zeugen, die genauere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, melden sich bitte telefonisch unter der 0203-280-0.

