Polizei Duisburg / DU-Marxloh: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

DU-Marxloh: Kind bei Verkehrsunfall verletzt

Duisburg - Am 03.11.2018, gegen 19:10 Uhr, überquerte ein 9-jähriges Mädchen die Roonstraße. Sie betrat die Fahrbahn zwischen parkenden Pkw, um auf der gegenüberliegenden Straßenseite in den Pkw ihrer dort wartenden Mutter zu steigen. Hierbei achtete sie nicht auf einen grünen BMW, der die Roonstraße in Richtung Stockholmer Straße befuhr und rechts in die Wilhelmstraße einbiegen wollte. Der BMW, der von einem 54-jährigen Duisburger geführt wurde, erfasste das Mädchen. Es wurde zum Glück nicht sehr schwer verletzt und zur stationären Beobachtung in ein Krankenhaus verbracht.

