Polizei Duisburg / DU-Marxloh und Hamborn: Galatasaray - Fans ...

DU-Marxloh und Hamborn: Galatasaray - Fans feiern Meisterschaft mit Böllern und Bengalos

Duisburg - Kaum stand Galatasaray Istanbul am 19.05.2018, um 20.00 Uhr, als türkischer Fußballmeister 2018 fest, trafen sich auf der Weseler Straße etwa 700 Fußballfans und machten sich unter Polizeibegleitung auf den Weg zum Hamborner Altmarkt. Hier trafen zeitgleich mit diesen weitere 300 Anhänger des Clubs ein. Fast alle führten Fahnen, Schals und weitere Fanutensilien mit und skandierten fußballtypische Schlachtrufe. Leider brannten sie auch in großer Zahl Bengalos und andere pyrotechnische Gegenstände ohne Rücksicht auf die Gefährlichkeit für sich und andere ab. Lautsprecherdurchsagen der Polizei, dies zu unterlassen, wurden nicht beachtet. Bisher sind, glücklicherweise, keine verletzten Personen bekannt geworden. Gegen 22:00 Uhr entfernten sich die Personen in alle Himmelsrichtungen. Die Polizei hat diverse Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz u.a. Vorschriften eingeleitet und einige Bengalos, Rauchtöpfe und Schreckschussmunition sichergestellt sowie Platzverweise ausgesprochen. Die Ermittlungen dauern an.

