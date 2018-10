Polizei Duisburg / DU-Mittelmeiderich: Seniorin aus Taxi gefallen

DU-Mittelmeiderich: Seniorin aus Taxi gefallen

Duisburg - Am Freitag (12. Oktober) wollte eine 85-Jährige gegen 18.30 Uhr in ein Taxi einsteigen, dessen 23-jähriger Fahrer auf einem Taxihalteplatz an der Straße Auf dem Damm in Höhe der von-der-Mark-Straße auf Fahrgäste wartete. Obwohl die Seniorin erst mit einem Bein im Fahrzeug war, fuhr der Taxifahrer bereits an, so dass die Dame aus dem Taxi auf die Straße stürzte und ihr Bein vom rechten Hinterrad überrollt wurde. Mehrere Passanten eilten ihr sofort zur Hilfe, da ihr Unterschenkel noch unter dem Rad eingeklemmt war. Mit vereinten Kräften hoben sie das Taxi an und befreiten die Frau. Sie wurde anschließend durch einen Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

