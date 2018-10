Polizei Duisburg / Duissern: Wohnmobil in Flammen - ...

Duissern: Wohnmobil in Flammen - Zeugenhinweise gesucht

Duisburg - Am Donnerstag (11. Oktober) erhielt die Polizei gegen 11:16 Uhr einen Hinweis auf einen Fahrzeugbrand in Duissern. Bei der Örtlichkeit handelt es sich um einen Hof auf der Blumenthalstraße 64, auf dem mehrere Wohnmobile und Wohnwagen parken. Die Feuerwehr war beim Eintreffen der Streifenwagenbesatzung vor Ort und löschte ein Wohnmobil und einen daneben stehenden Wohnwagen. Die Brandursache ist bislang unklar. Die Ermittlungen dauern an.

Das Kriminalkommissariat 11 bittet in dem Fall um Hinweise. Zeugen, die Angaben zu dem Brandgeschehen machen können, melden sich bitte telefonisch unter der 0203-280-0.

