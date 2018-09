Polizei Duisburg / Fahrn: Radfahrerin auf Zebrastreifen angefahren

Fahrn: Radfahrerin auf Zebrastreifen angefahren

Duisburg - Eine Autofahrerin (40) ist am Dienstag (4. September, 8:30 Uhr) von der Breite Straße in die Aldenrader Straße eingebogen. Sie fuhr an dem dortigen Fußgängerüberweg eine Radfahrerin an, die gerade die Straßenseite überquerte. Die Jugendliche (17) verletzte sich und kam mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung ins Krankenhaus.

