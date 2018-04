Polizei Duisburg / Fahrn: Spur gewechselt - Zeugen gesucht

Fahrn: Spur gewechselt - Zeugen gesucht

Duisburg - Ein bislang unbekannter Autofahrer hat am vergangenen Freitag (13. April) um 15:20 Uhr auf der Friedrich-Ebert-Straße im Bereich Büsackerstraße den Wagen eines 22 Jahre alten Mannes gestreift. Der Unbekannte, der Zeugenangaben zufolge mit einem grünen Pkw ebenfalls in südlicher Richtung unterwegs war, hatte den grauen Peugeot des 22-Jährigen erst links überholt und ihn dann beim Einfädeln gestreift. Danach fuhr er ohne anzuhalten weiter. Der Sachschaden beträgt 1.500 Euro. Das Verkehrskommissariat 21 bittet Zeugen, die Angaben zu dem Fahrer oder dem grünen Pkw machen können, sich zu melden. Hinweise telefonisch an 0203 280-0.

