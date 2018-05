Polizei Duisburg / Gewitter mit Starkregen sorgt für Probleme in ...

Gewitter mit Starkregen sorgt für Probleme in der Stadt

Duisburg - Ein Gewitter mit Starkregen hat heute (29. Mai) gegen 16:00 Uhr viele Straßen in Duisburg unter Wasser gesetzt. Im Tunnel der A 59 liefen PKW genauso voll wie Am Unkelstein, am Sternbuschweg/Kalkweg oder an der Meidericher Straße in Duissern oder an der Wacholderstraße in Wanheimerort. Es ereigneten sich zahlreiche Verkehrsunfälle mit Sachschaden. Anschließend bildeten durch die Wassermassen herausgehobene Gullydeckel Gefahrenstellen. Polizei und Feuerwehr sind im Dauereinsatz.

