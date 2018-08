Polizei Duisburg / Großenbaum: Dieb flieht mit rotem Rad, aber ...

Großenbaum: Dieb flieht mit rotem Rad, aber ohne Beute

Duisburg - Heute Morgen (16. August, 9:30 Uhr) hat ein bislang unbekannter Mann in einem Supermarkt an der Angermunder Straße mehrere Flaschen Jim Bean und elektrische Zahnbürsten in seinen Rucksack gesteckt. An der Kasse wollte der hagere Dieb aber nur Zigarettenfilter bezahlen. Als er bemerkte, dass Zeugen ihn beobachteten, flüchtete er. Eine Zeugin verfolgte ihn und riss ihm seinen Rucksack mit der gestohlenen Ware von der Schulter. Dabei verletzte sie sich an der Hand. Der zwischen 50 und 55 Jahre alte, etwa 1,70 Meter große Mann rannte weiter und flüchtete mit einem roten Rad. Zur Tatzeit trug er einen dunkelgrünen Pulli. Zeugen, die genauere Angaben zu dem Täter machen können, melden sich bitte bei der Kripo (KK 14) unter 0203 280-0.

