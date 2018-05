Polizei Duisburg / Hamborn: 13-Jähriger geschlagen und beraubt - ...

Hamborn: 13-Jähriger geschlagen und beraubt - Zeugen gesucht

Duisburg - Drei Unbekannte haben am Dienstag (15. Mai, 14:30 Uhr) in einer Parkanlage hinter einem Schwimmbad an der Kampstraße einen 13-Jährigen mit Fäusten geschlagen. Anschließend entrissen sie ihm das Handy und flüchteten. Der Junge kam mit zwei blauen Augen davon. Die Räuber sind 16 bis 20 Jahre alt, hatten stark gebräunte Haut und sprachen arabisch miteinander. Der Älteste ist 1,75 Meter groß, hat kurze schwarze Locken und leichten Bartwuchs. Er trug ein Nike Sweatshirt. Die anderen beiden können nicht näher beschrieben werden. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 280-0 entgegen.

