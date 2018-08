Polizei Duisburg / Hochemmerich: Dementer Senior vermisst

Hochemmerich: Dementer Senior vermisst

Duisburg - Seit heute Vormittag (22. August) wird der 90 Jahre alte Heinrich H vermisst. Zwischen 11 bis 11:30 Uhr ist der demente Senior aus dem HEWAG Seniorenstift an der Duisburger Straße verschwunden. Die Polizei Duisburg bittet deswegen um Hinweise. Heinrich H. ist orientierungslos und findet sich im Straßenverkehr nicht gut zurecht. Am Handgelenk trägt er ein graues Armband mit einem Sensor. Er hat einen grauen Haarkranz, ist 1,68 Meter groß, schlank, trägt eine Brille mit einem silbernen Gestell, einen bayrischen Hut (grau mit Feder), eine dunkle Strickjacke, eine grau-braune Dreiviertelhose und offene graue Fleece Latschen. Wer den älteren Mann sieht, meldet sich bitte bei der Polizei Duisburg unter 0203 280-0, per Notruf oder bei jeder anderen Polizeidienststelle.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801045 Fax: 0203/2801049