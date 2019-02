Polizei Duisburg / Hochemmerich: Falscher Heizungsableser ...

Hochemmerich: Falscher Heizungsableser stiehlt Schmuckkoffer

Duisburg - Am Mittwoch (27. Februar) hat zwischen 8 und 9 Uhr ein angeblicher Mitarbeiter einer Heizungsfirma bei einer Seniorin auf der Ottostraße angerufen. Er wollte unbedingt einen Mitarbeiter persönlich schicken, um die Heizungen abzulesen. Gegen 14 Uhr erschien der falsche Ableser, lotste die 85-Jährige in ihr Badezimmer und verwickelte sie in ein Gespräch. Nachdem er die Wohnung verlassen hatte, bemerkte die Frau, dass ihr Schmuckkoffer mitsamt Inhalt weg ist. Der Mann ist circa 45 bis 50 Jahre alt, 1,87 Meter groß, stabil, hat dunkle Haare, war "gut gekleidet" und hatte eine Aktenmappe dabei. Er sprach Deutsch mit Akzent. Die Polizei sucht Zeugen, die den Mann eventuell auch in Begleitung einer weiteren Person gesehen haben. Hinweise nimmt das KK 32 unter 0203 280-0 entgegen.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801046 Fax: 0203/2801049