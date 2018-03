Polizei Duisburg / Hochfeld: 16-jähriger Einbrecher versteckte ...

Hochfeld: 16-jähriger Einbrecher versteckte sich im Schrank

Duisburg - Am Samstag (3. März) gegen 16:15 Uhr rückte die Polizei zu einem Einbruchalarm in einer Firma auf der Wörthstraße aus. Nachdem sie eine eingeschlagene Fensterscheibe festgestellt und Geräusche im Gebäude hörten, durchsuchten sie den Komplex. Die Beamten schauten sehr genau hin und fanden in einem Schrank einen 16 Jahre alten Jugendlichen. Er musste mit zur Wache kommen. Da ein Drogenvortest positiv verlief, entnahm ihm ein Arzt eine Blutprobe. Die Polizisten erstatteten eine Anzeige wegen Einbruchs. Anschließend durfte er wieder nach Hause gehen.

