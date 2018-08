Polizei Duisburg / Hochfeld/Duissern: Kradfahrer halten 73 Raser an

Hochfeld/Duissern: Kradfahrer halten 73 Raser an

Duisburg - Am Freitagmorgen (17. August) hat Polizei Duisburg in der Zeit von 7 und 15 Uhr an der Wanheimer Straße/Hochfelder Brücke und an der Carl-Benz-Straße/Zoobrücke den Verkehr kontrolliert. Die Kradfahrer stellten insgesamt 73 Verkehrssünder fest.

An der Hochfelder Brücke fielen besonders zwei Autofahrer auf, die statt der erlaubten 50 mit 86 und 84 Kilometern pro Stunde unterwegs waren. Für die beiden bedeutet das mindestens 160 Euro Bußgeld, zwei Punkte und ein Fahrverbot von vier Wochen. Eine Anzeige schrieben die Polizisten außerdem, weil ein Fahrer mehr mit dem Handy als mit dem Verkehr auf der Straße beschäftigt war.

Auf der Carl-Benz-Straße waren die Autofahrer ähnlich schnell unterwegs: Auch hier waren in der Spitze die Autofahrer mit 89, 88 und 85 statt 50 Kilometer pro Stunde unterwegs. Sie erwartet, da es sich um eine Straße außerhalb geschlossener Ortschaften handelt, ein Bußgeld von 120 Euro und ein Punkt. Besonders gefährlich war die Situation bei einem der drei Fahrer: Er rutschte an der Kontrollstelle über die regennasse Fahrbahn und konnte gerade noch so bremsen. Gegenüber den Beamten gab er zu, dass er schon mal wegen zu schnellen Fahrens bei der medizinisch-psychologischen Untersuchung gewesen sei.

