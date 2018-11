Polizei Duisburg / Hochfeld: Mutmaßlicher Lkw-Aufbrecher ...

Hochfeld: Mutmaßlicher Lkw-Aufbrecher festgenommen

Duisburg - Am Sonntag (25. November) meldete ein aufmerksamer Zeuge gegen 14:40 Uhr zwei Männer, die sich auf verdächtige Weise für einen geparkten Lkw auf der Brückenstraße interessierten: Während einer von ihnen die Heckscheibe einschlug und Werkzeug entwendete, stand der andere Schmiere. Im Anschluss sollen die beiden Männer mit dem Diebesgut in Richtung des Blücherparks gefahren sein. Eine Streifenwagenbesatzung entdeckte einen Mann (18), der mit hochwertigen Elektrowerkzeugen auf seinem Fahrrad auf der Blücherstraße in Fahrtrichtung des Parks unterwegs war. Da der 18-Jährige sich in Widersprüche verwickelte und kein Ausweisdokument dabei hatte, nahmen die Beamten ihn vorläufig fest. Das aufgefundene Werkzeug stellten sie sicher. Nachdem er vernommen wurde, konnte der mutmaßliche Lkw-Aufbrecher wieder gehen. Gegen ihn leitet die Polizei ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls ein. Der Flüchtige soll circa 1,60 bis 1,70 Meter groß sein, eine dunkle Kapuzenjacke getragen haben und mit einem Fahrrad mit Lenkradkorb gefahren sein. Zeugen, die Angaben zu der Person machen können, melden sich bitte beim KK36 unter der Rufnummer 0203-280-0.

