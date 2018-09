Polizei Duisburg / Hochfeld: Tankstelle überfallen

Hochfeld: Tankstelle überfallen

Duisburg - Am Samstagabend (22. September) wurde eine Total Tankstelle auf der Heerstraße überfallen. Um 21.55 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter maskiert den Kassenbereich. Der Kassierer wurde sofort mit einem Pfefferspray attackiert und aufgefordert, das in der Kasse befindliche Bargeld auszuhändigen. Anschließend flüchteten sie mit der Beute in unbekannte Richtung. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: 1. 175 - 180 cm groß, bekleidet mit dunkelblauer Adidas Hose mit drei weißen Streifen sowie einem dunkelblauen Parka, trug eine kleine Umhängetasche 2. gleiche Größe, bekleidet mit schwarzer Adidas Hose mit drei weißen Streifen, schwarzem Parka und weißen Schuhen

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801046 Fax: 0203/2801049