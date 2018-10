Polizei Duisburg / Hochheide: Gemeinsame Presseerklärung der ...

Hochheide: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei: Versuchte Tötung - Tatverdächtiger festgenommen

Duisburg - Am Dienstag (09. Oktober) verständigte ein Zeuge gegen 20:52 Uhr die Polizei und gab Hinweise auf ein Körperverletzungsdelikt. Als die Streifenwagenbesatzung auf der Dunkerstraße eintraf, entdeckten sie einen im Hausflur liegenden Mann mit schweren Kopfverletzungen. Sein Bruder gab den Beamten gegenüber zunächst an, dass er den Verletzten im Bereich eines Parks an der Mozartstraße auffand und mit seinem Motorroller zu seiner Wohnanschrift fuhr. Unbekannte sollten ihn ihn so zugerichtet haben. Da er sich im weiteren Verlauf seiner Ausführugen in Widersprüche verwickelte, nahmen die Polizisten ihn fest. Den Geschädigten transportierte ein Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus. Zwischenzeitlich bestand Lebensgefahr aufgrund einer Schwellung des Gehirns. Daher nahm auf Bitten der Staatsanwaltschaft Duisburg eine Mordkommission die Ermittlungen wegen des Verdachtes des versuchten Totschlages auf. Gestern erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 25-Jährigen, da unter anderem eine Zeugenaussage die tätliche Auseinandersetzung zwischen den beiden Brüdern bestätigte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Richter Haftbefehl wegen versuchten Totschlages. Trotzdem sucht die Polizei weitere Zeugen, die die Auseinandersetzung in der Grünanlage oder die Fahrt der Brüder mit dem Roller zur Dunkerstraße beobachtet haben. Hinweise nimmt das KK 11 unter der Rufnummer 02032800 entgegen.

