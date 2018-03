Polizei Duisburg / Huckingen: Falsche Stadtwerkemitarbeiter ...

Huckingen: Falsche Stadtwerkemitarbeiter stehlen Schmuck

Duisburg - Als ein Mann sich am Freitag (9. März) um 14:55 Uhr als Stadtwerkemitarbeiter ausgab, ließ ihn eine Seniorin in Huckingen in ihre Wohnung. Während er in ihrem Beisein im Badezimmer die Wasseranschlüsse kontrollierte, blieb die Wohnungstür der 82-Jährigen offen. Ein zweiter Unbekannter ging unbemerkt hinein, durchsuchte Schränke sowie Schubladen und verschwand mit Schmuck als Beute. Anschließend beendete der falsche Stadtwerkemitarbeiter seine Kontrolle und ging weg. Einige Minuten später bemerkte die Duisburgerin, dass sie bestohlen worden ist und alarmierte die Polizei. Gesucht wird ein 1,90 Meter großer Mann mit kräftiger Statur im Alter von 40 bis 45 Jahren. Er trug eine blaue Kappe und sprach akzentfreies deutsch. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 32 unter 0203 280-0 entgegen.

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801041 Fax: 0203/2801049