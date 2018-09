Polizei Duisburg / Huckingen: Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Huckingen: Radfahrerin beim Abbiegen übersehen

Duisburg - Der 62-jährige Fahrer eines Betonmischers übersah heute (19. September) beim Rechtsabbiegen von der Kaiserswerther in die Mündelheimer Straße eine 55-jährige Radfahrerin und überrollte sie. Die Frau verstarb noch an der Unfallstelle. Sie hatte gegen 11:30 Uhr in gleicher Fahrrichtung wie der LKW fahrend, die Mündelheimer Straße überqueren wollen. Die Unfallkreuzung blieb bis zum Abschluss der Unfallaufnahme um 15:00 Uhr gesperrt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern

OTS: Polizei Duisburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/50510 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_50510.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg - Pressestelle - Polizeipräsidium Duisburg Telefon: 0203/2801046 Fax: 0203/2801049