Polizei Duisburg / Innenstadt: Demonstrationen weitgehend friedlich

Innenstadt: Demonstrationen weitgehend friedlich

Duisburg - Mit 1500 Gegendemonstranten haben die Duisburger heute Abend am Bahnhof weit mehr auf die Straße gebracht als PEGIDA. Es kamen gerade 55 Rechte auf dem Bahnhofsvorplatz zusammen. Gegen die lautstarken "Nazis raus"-Rufe kam die kleine Gruppe auch mit Lautsprechern nicht an. Gegen 20:20 Uhr zogen die PEGIDA-Teilnehmer über den Bürgersteig der Mercatorstraße in Richtung Wittekindstraße. Etwa 100 zum Teil Vermummte versuchten, den Zug an der Einmündung Fürstenstraße anzugreifen. Die Polizei musste hier Pfefferspray und den Einsatzmehrzweckstock einsetzen. Es flogen Regenschirme und mindestens ein Pkw ist beschädigt worden. Gegen 21:00 Uhr war der Aufzug und gegen 21:15 Uhr waren die Demonstrationen beendet.

