Polizei Duisburg / Kradfahrer übersehen

Kradfahrer übersehen

Duisburg-Friemersheim - Am Freitag, 17.08.2018, gegen 07:05 Uhr beabsichtigte ein 26-jähriger Pkw-Fahrer von einer Firmenausfahrt auf der Dahlingstraße nach links in Richtung Krefeld einzubiegen. Hierbei übersah er einen 53-jährigen Kradfahrer, der in gleicher Richtung unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Kradfahrer stürzte und sich hierbei schwer verletzte. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von schätzungsweise rund 3.000 Euro.

